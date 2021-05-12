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Израиль готов расширить операцию в секторе Газа

Израиль готов расширить операцию в секторе Газа В Генштабе израильской армии заявили, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока все туннели радикалов в секторе Газа не будут уничтожены
Другие страны
12 мая 2021 г. 05:31
Израиль готов расширить операцию в секторе Газа

В Генштабе израильской армии заявили, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока все туннели радикалов в секторе Газа не будут уничтожены.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter радио "Галей ЦАХАЛ".

"Мы готовы расширять военную кампанию настолько, насколько это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим в целых ни один туннель", - говорится в сообщении.

Вечером 10 мая на границах палестинского анклава началась самая большая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля заявила, что из сектора Газа по территории страны было выпущено более 200 ракет. В ответ израильские военные нанесли ответный удар.

Израиль мобилизовал 5 тыс. резервистов для усиления различных воинских частей.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları genişləndirməyi planlaşdırır

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