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Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников

Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников, но не откажется от продолжения операции.
Другие страны
3 июня 2024 г. 16:41
Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников

Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников, но не откажется от продолжения операции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне.

"Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекратить войну... Распространяется очень много ложных новостей", - сообщает газета Israel Hayom со слов премьера.

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Версия на английском языке Israel offers 42-day ceasefire in Gaza for hostage release

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