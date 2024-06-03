Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников

Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников, но не откажется от продолжения операции.

Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников, но не откажется от продолжения операции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне.

"Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекратить войну... Распространяется очень много ложных новостей", - сообщает газета Israel Hayom со слов премьера.