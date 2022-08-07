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Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа

Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа Армия оборона Израиля будет готова остановить военную операцию против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа, если они прекратят ракетные удары.
Другие страны
7 августа 2022 г. 00:38
Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа

Армия оборона Израиля будет готова остановить военную операцию против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа, если они прекратят ракетные удары.

Как передает Report со ссылкой на заявление министра финансов страны Авигдора Либермана, которого цитирует The Times of Israel.

По его словам, Израиль прекратит свою военную кампанию только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы.

"Если "Джихад" объявит о прекращении огня, мы также прекратим огонь", - заявил Либерман.

Что касается ликвидированного главаря террористов, то Либерман отметил, что он "был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия".

"Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано", - добавил министр.

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