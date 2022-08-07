Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа

Армия оборона Израиля будет готова остановить военную операцию против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа, если они прекратят ракетные удары.

Армия оборона Израиля будет готова остановить военную операцию против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа, если они прекратят ракетные удары.

Как передает Report со ссылкой на заявление министра финансов страны Авигдора Либермана, которого цитирует The Times of Israel .

По его словам, Израиль прекратит свою военную кампанию только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы.

"Если "Джихад" объявит о прекращении огня, мы также прекратим огонь", - заявил Либерман.

Что касается ликвидированного главаря террористов, то Либерман отметил, что он "был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия".

"Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано", - добавил министр.