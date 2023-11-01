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Израиль готов обсудить паузу в боевых действиях на несколько часов

Израиль готов обсудить паузу в боевых действиях на несколько часов Израиль готов обсуждать возможность паузы в военных действиях на несколько часов.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 21:50
Израиль готов обсудить паузу в боевых действиях на несколько часов

Израиль готов обсуждать возможность паузы в военных действиях на несколько часов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, Израиль "готова обсудить гуманитарную паузу на несколько часов". Однако он добавил, что прекращение огня все еще не обсуждается, сообщает издание.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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