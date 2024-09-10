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Израиль готов обеспечить выход главы ХАМАС из Газы в обмен на заложников

Израиль готов обеспечить выход главы ХАМАС из Газы в обмен на заложников Израиль предложил безопасный выход из сектора Газа лидеру радикального движения ХАМАС Яхье Синвару в обмен на возвращение заложников и отказ хамасовцев от контроля над палестинским анклавом.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 23:29
Израиль готов обеспечить выход главы ХАМАС из Газы в обмен на заложников

Израиль предложил безопасный выход из сектора Газа лидеру радикального движения ХАМАС Яхье Синвару в обмен на возвращение заложников и отказ хамасовцев от контроля над палестинским анклавом.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш.

"Я готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье и любому, кто захочет присоединиться к нему. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации и дерадикализации... Параллельно я работаю над планами B, C и D, поскольку заложников необходимо вернуть домой", - сказал он, добавив, что в Газе необходима новая система управления.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источники, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на продолжении преследования Яхьи Синвара, скрывающегося в туннелях в секторе Газа, хотя такая операция неизбежно повлечет за собой гибель всех заложников. По данным Херша, охотой на Синвара под землей занимается специальная ветвь Армии обороны Израиля, в состав которой входят сотни аналитиков. При этом, как отмечал журналист, министр обороны Израиля Йоав Галант придерживается иной позиции и считает, что Нетаньяху хочет пожертвовать заложниками "ради собственных эгоистичных нужд".

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Версия на азербайджанском языке İsrail girovlar müqabilində HƏMAS liderinin Qəzzadan təhlükəsiz çıxışını təmin etməyə hazırdır

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