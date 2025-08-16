О нас

Израиль готов на сделку по Газе при освобождении всех заложников

Израиль готов на сделку по Газе при освобождении всех заложников Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения ХАМАС.
Другие страны
16 августа 2025 г. 23:42
Израиль готов на сделку по Газе при освобождении всех заложников

Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны. Эти принципы включают полное разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью в секторе, а также создание альтернативного гражданского управления в анклаве - не ХАМАС и не Палестинской национальной администрации, - которое будет готово жить в мире с Израилем", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Axios: США хотят провести встречу Трампа, Путина и Зеленского уже на днях
Axios: США хотят провести встречу Трампа, Путина и Зеленского уже на днях
16 августа 2025 г. 23:17
ЦАХАЛ снова разрешит ввоз палаток в Газу с 17 августа
ЦАХАЛ снова разрешит ввоз палаток в Газу с 17 августа
16 августа 2025 г. 23:02
В центре Дамаска произошел сильный взрыв
В центре Дамаска произошел сильный взрыв
16 августа 2025 г. 22:48
ВС Украины продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении
ВС Украины продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении
16 августа 2025 г. 22:09
США отменили переговоры по торговой сделке с Индией
США отменили переговоры по торговой сделке с Индией
16 августа 2025 г. 22:03
Каллас: Реальность в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время
Каллас: Реальность в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время
16 августа 2025 г. 21:52
Президент Латвии о встрече Трампа с Путиным: Реального движения к миру нет
Президент Латвии о встрече Трампа с Путиным: Реального движения к миру нет
16 августа 2025 г. 21:29
СМИ: Зеленский отказался передать РФ весь Донбасс в обмен на мирное соглашение
СМИ: Зеленский отказался передать РФ весь Донбасс в обмен на мирное соглашение
16 августа 2025 г. 20:55
Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства
Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства
16 августа 2025 г. 20:50
Госдепартамент приостановил действие виз для жителей сектора Газа
Госдепартамент приостановил действие виз для жителей сектора Газа
16 августа 2025 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi