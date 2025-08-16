Израиль готов на сделку по Газе при освобождении всех заложников

Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны. Эти принципы включают полное разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью в секторе, а также создание альтернативного гражданского управления в анклаве - не ХАМАС и не Палестинской национальной администрации, - которое будет готово жить в мире с Израилем", - говорится в заявлении.