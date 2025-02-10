Израиль готов к постоянному прекращению огня в Газе при отстранении ХАМАС от власти

Израиль готов согласиться на постоянное прекращение огня в секторе Газа лишь при условии отстранения от власти в анклаве радикальногопалестинского движения ХАМАС.

Израиль готов согласиться на постоянное прекращение огня в секторе Газа лишь при условии отстранения от власти в анклаве радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель израильского кабмина Давид Менсер.

"Это должно быть ясно: Израиль не закончит эту войну, пока все наши цели не будут достигнуты. А что касается окончательной цели, то это, конечно, постоянное прекращение огня, но ХАМАС не должен быть у власти, Газа должна быть демилитаризована и дерадикализована", - сказал он.

Менсер пояснил, что главные цели военной кампании Израиля в секторе Газа остаются неизменными: разгром военно-политической структуры ХАМАС в анклаве и возвращение всех удерживаемых там заложников, а также тел погибших.

Представитель кабмина также сообщил, что власти Израиля начали консультации с партнерами в США по поводу второго этапа соглашения с ХАМАС, предполагающего полное прекращение боевых действий в анклаве.

Напомним, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.