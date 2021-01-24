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Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии

Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января.
Другие страны
24 января 2021 г. 23:06
Израиль герметично запечатает границы из-за пандемии

Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Haaretz.

Такое решение утвердило правительство для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы: герметично запечатать страну", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Вместе с этим рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве предупредили, что позднее объявят об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков.

При этом граждане Израиля смогут покинуть страну только по ряду причин: лечение за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.

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