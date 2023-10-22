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Израиль эвакуирует еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Израиль эвакуирует еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.
Другие страны
22 октября 2023 г. 10:05
Израиль эвакуирует еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.

Как передает Report, соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля. В план добавлены 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали", - говорится в заявлении.

Напомним, что Минобороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в начале недели объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от ливанской границы.

Отмечалось, что эвакуированных граждан поселят в финансируемые государством пансионаты.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Livanla sərhəddə 14 yaşayış məntəqəsini boşaldacaq

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