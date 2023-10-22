Израиль эвакуирует еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.

Как передает Report , соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба в Telegram-канале .

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля. В план добавлены 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали", - говорится в заявлении.

Напомним, что Минобороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в начале недели объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от ливанской границы.

Отмечалось, что эвакуированных граждан поселят в финансируемые государством пансионаты.