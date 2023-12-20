Израиль добивается освобождения 30-40 заложников в обмен на гуманитарные паузы в Газе

Соглашение по заложникам, над которым работает Израиль, предполагает освобождение от 30 до 40 человек, похищенных 7 октября боевиками радикального движения ХАМАС, включая женщин, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, в обмен на несколько "поэт

Израильская сторона работает над соглашением по заложникам, которое предполагает освобождение от 30 до 40 человек в обмен на несколько "поэтапных" гуманитарных пауз в секторе Газа.

Как передает Report , с таким утверждением выступил 12-й канал израильского телевидения.

Телеканал отмечает со ссылкой на источник, что продолжительность этих пауз будет зависеть от числа освобождаемых.

"Израиль готов пойти на высокую цену, чтобы вернуть похищенных. Сделка, если она состоится, будет сложной и потребует высокой цены. До этого еще очень далеко и не факт, что это удастся, но в любом случае мяч сейчас у посредников", - цитирует 12-й канал заявление своего источника в системе безопасности.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.