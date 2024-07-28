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В Израиле заявили о "последнем шансе" предотвратить войну с Ливаном

В Израиле заявили о "последнем шансе" предотвратить войну с Ливаном Последний шанс предотвратить полномасштабную войну с Ливаном - это заставить движение "Хезболлах" вывести свои силы из региона.
Другие страны
28 июля 2024 г. 13:40
В Израиле заявили о последнем шансе предотвратить войну с Ливаном

Последний шанс предотвратить полномасштабную войну с Ливаном - это заставить движение "Хезболлах" вывести свои силы из региона.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Иизраиля Орена Марморштейна в соцсети Х.

"Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, - вынудить "Хезболлах" выполнить резолюцию СБ ООН 1701", - написал он, указав, что "сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем".

Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил Организации объединенных наций и подразделений регулярной ливанской армии.

"Субботняя резня означает переход движением "Хезболлах" всех красных линий. Это не армия, сражающаяся с другой армией; скорее, это террористическая организация, намеренно стреляющая по гражданским лицам", - отметил Марморштейн.

По его словам, Израиль осуществит свое право и обязанность действовать в целях самообороны и ответит на массовое убийство.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и "Хезболлах". Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты "переходит все красные линии".

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Версия на английском языке Israel gives "last chance" to prevent war with Lebanon

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