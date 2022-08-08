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Израиль частично открыл пограничные пункты с сектором Газа для гумпомощи

Израиль частично открыл пограничные пункты с сектором Газа для гумпомощи В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявили о частичном открытии контрольно-пропускных пунктов между Израилем и сектором Газа для поставок гуманитарной помощи.
Другие страны
8 августа 2022 г. 12:32
Израиль частично открыл пограничные пункты с сектором Газа для гумпомощи

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявили о частичном открытии контрольно-пропускных пунктов между Израилем и сектором Газа для поставок гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает издание Times of Israel.

По его данным, в распространенном армией заявлении говорится, что пункты между Израилем и Газой начали работу в 09:00 по местному времени при условии проведения оценки безопасности. Издание напоминает, что работу пограничных пунктов приостановили на несколько дней из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа.

Кроме того, в обращении подразделения израильского Минобороны, которое отвечает за координацию деятельности правительства на палестинских территориях, говорится, что в случае сохранения спокойной обстановки возможно полное открытие контрольно-пропускных пунктов.

Помимо этого, в связи с заключением соглашения о режиме прекращения огня израильская армия пообещала начать снимать ограничения, введенные в отношении жителей пограничных с Газой районов. В частности, в заявлении ЦАХАЛ отмечается, что вновь возобновят дорожное движение, перекрытое со 2 августа. Также снимают требование для жителей пограничных районов находиться в непосредственной близости от охраняемой территории.

Ожидается, что в полдень возобновят движение поезда между городами Сдерот и Ашкелон.

Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу в воскресенье в 23:30 по местному времени, однако вскоре после этого стали поступать сообщения об отдельных пусках ракет из Газы в сторону Израиля.

Отметим, что Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание в связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа.

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Версия на английском языке Israel opens Gaza border to let in humanitarian aid

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