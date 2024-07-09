Израиль атаковал вооруженных радикалов на территории школы в Газе

ВВС Израиля нанесли удар по вооруженным радикалам, действовавшим на территории школы в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа.

ВВС Израиля нанесли удар по вооруженным радикалам, действовавшим на территории школы в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад на основании разведданных и с применением высокоточных боеприпасов ВВС Израиля нанесли удар по нескольким террористам, осуществлявшим террористическую деятельность, используя в качестве прикрытия сооружения школы в районе Нусейрата", - говорится в заявлении.

"Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" систематически нарушают международное право, используя гражданские структуры и население в секторе Газа в качестве живого щита для атак против Государства Израиль", - добавили в армейской пресс-службе.