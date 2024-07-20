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Израиль атаковал в Йемене объекты двойного назначения и энергоинфраструктуру

Израиль атаковал в Йемене объекты двойного назначения и энергоинфраструктуру Израильские истребители атаковали в порту Ходейды "объекты двойного назначения" и "энергетическую инфраструктуру".
Другие страны
20 июля 2024 г. 23:28
Израиль атаковал в Йемене объекты двойного назначения и энергоинфраструктуру

Израильские истребители атаковали в порту Ходейды объекты "двойного назначения" и энергетическую инфраструктуру.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы [армия Израиля] атаковали объекты двойного назначения, в том числе энергетическую инфраструктуру. Это была сложная атака, одна из самых дальних и продолжительных, осуществленных ВВС Израиля", - сказал он.

Хагари отметил, что удары в районе порта Ходейды в Йемене были нанесены "на расстоянии более 1,7 тыс. км" от Израиля, а израильская армия "действовала в одиночку". Истребители "атаковали портовый район, поскольку это маршрут снабжения и переброски оружия из Ирана в Йемен", который также "является важным экономическим объектом", продолжил он, добавив, что "летчики благополучно вернулись домой".

"Йемен - большая страна, и только часть ее контролируется хуситами. Израильские военные работают против терроризма хуситов и у них нет намерения нападать на йеменский народ", - добавил он.

В свою очередь высший политсовет йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", как передает телеканал Al Masirah, призвал йеменцев продолжать активные действия против "израильской и американской агрессии и быть готовыми ко всему".

"Атака израильских ВВС на порт Ходейда не останется без эффективного ответа "Ансар Аллах" и не помешает дальнейшей поддержки сторонниками движения палестинского народа", - говорится в заявлении хуситов.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал со ссылкой на источники, что в результате атаки израильских ВВС на порт Ходейды на берегу Красного моря погибли не менее трех человек, еще 15 получили ранения.

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