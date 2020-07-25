Израиль атаковал сирийскую армию в ответ на обстрел Голанских высот

Израильские боевые вертолеты атаковали несколько военных целей сирийской армии, расположенных на юге Сирии, в ответ на обстрел Голанских высот

Израильские боевые вертолеты атаковали несколько военных целей сирийской армии, расположенных на юге Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вертолеты нанесли удары по наблюдательным пунктам сирийской армии и системам сбора разведывательных данных, находящимся на ее базах.

Израиль сообщил о том, что ранее в тот же день армия Сирии обстреляла Голаны. Армейская пресс-служба рассказала, что с сирийской стороны на Голанских высотах были слышны взрывы. Армия Израиля также заявила, что в результате взрывов осколками были повреждены транспортное средство и здание на территории Израиля.

Ранее поступили сообщения о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в небе над Дамаском. По данным местных СМИ, серию ударов устроил Израиль со стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс. В ответ Дамаск открыл огонь по воздушным целям и поразил большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей.