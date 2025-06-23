О нас

Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана

Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана Армия обороны Израиля нанесла удар по шести аэродромам в западном, восточном и центральном Иране.
Другие страны
23 июня 2025 г. 10:20
Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана

Армия обороны Израиля нанесла удар по шести аэродромам в западном, восточном и центральном Иране.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"В рамках усилий по укреплению превосходства в воздушном пространстве Ирана Армия обороны Израиля атаковала шесть аэродромов в западном, восточном и центральном Иране. В результате ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные объекты, самолет-заправщик. Беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 истребителей и вертолетов", - говорится в заявлении.`

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Israel attacks six airfields in western, eastern, central Iran
Версия на азербайджанском языке İsrail İranda altı aerodroma hücum edib

Экслюзивные новости

Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi