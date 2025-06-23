Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана

Армия обороны Израиля нанесла удар по шести аэродромам в западном, восточном и центральном Иране.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
"В рамках усилий по укреплению превосходства в воздушном пространстве Ирана Армия обороны Израиля атаковала шесть аэродромов в западном, восточном и центральном Иране. В результате ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные объекты, самолет-заправщик. Беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 истребителей и вертолетов", - говорится в заявлении.`