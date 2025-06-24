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Израиль атаковал радиолокационную станцию к северу от Тегерана

Израиль атаковал радиолокационную станцию к северу от Тегерана ВВС Израиля атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана в ответ на нарушение огня с иранской стороны.
Другие страны
24 июня 2025 г. 16:06
Израиль атаковал радиолокационную станцию к северу от Тегерана

ВВС Израиля атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана в ответ на нарушение огня с иранской стороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Между тем, как сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на официальные лица страны, израильские ВВС нанесли небольшой удар по иранскому радару к северу от Тегерана. Он был нанесен в ответ на запуск Ираном двух баллистических ракет по Израилю после начала перемирия сегодня утром.

Издание отмечает, что затем президент США Дональд Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого договорились, что Израиль даст "символический ответ" на нарушение прекращения огня со стороны Ирана и атакует одну цель не в Тегеране.

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