 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Израиль атаковал позицию ХАМАС в Газе

    Израильские ВВС атаковали позицию палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа© AFP

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Израильские ВВС атаковали позицию палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев с целью поджогов на территории еврейского государства. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в воскресенье коммюнике.

    "Ночью ВВС нанесли удар по террористической позиции ХАМАС у границы в северной части сектора Газа, откуда террористы направляли горящие воздушные змеи с целью поджогов целых районов в Израиле", - говорится в документе. Военные добавили, что армия "продолжит действовать по подавлению террористической активности", источником которой является сектор Газа.

    В пятницу, по данным палестинского минздрава, в столкновениях с израильскими солдатами на границе сектора Газа ранения получили 70 палестинцев.

    Пятничные столкновения на границе сектора Газа с Израилем повторяются уже шестую неделю подряд. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi