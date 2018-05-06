Израиль атаковал позицию ХАМАС в Газе

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Израильские ВВС атаковали позицию палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев с целью поджогов на территории еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в воскресенье коммюнике.

"Ночью ВВС нанесли удар по террористической позиции ХАМАС у границы в северной части сектора Газа, откуда террористы направляли горящие воздушные змеи с целью поджогов целых районов в Израиле", - говорится в документе. Военные добавили, что армия "продолжит действовать по подавлению террористической активности", источником которой является сектор Газа.

В пятницу, по данным палестинского минздрава, в столкновениях с израильскими солдатами на границе сектора Газа ранения получили 70 палестинцев.

Пятничные столкновения на границе сектора Газа с Израилем повторяются уже шестую неделю подряд.