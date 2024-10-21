Израиль атаковал офисы финансирующей "Хезболлах" организации

По меньшей мере пять филиалов финансово-кредитной ассоциации Al-Qard Al-Hassan, которая спонсирует деятельность движения "Хезболлах" на территории Ливана, подверглись в ночные часы ударам израильских ВВС.
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По его данным, ракеты были выпущены по двум зданиям на юге Бейрута, где размещаются центральные офисы этой ассоциации, а также по региональным филиалам в Баальбеке, Райяке и Хермеле.
В воскресенье израильская армия объявила, что целями ее авиаударов станут филиалы Al-Qard Al-Hassan по всему Ливану, их насчитывается свыше 30.