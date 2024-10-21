О нас

Израиль атаковал офисы финансирующей "Хезболлах" организации

Израиль атаковал офисы финансирующей "Хезболлах" организации По меньшей мере пять филиалов финансово-кредитной ассоциации Al-Qard Al-Hassan, которая спонсирует деятельность движения "Хезболлах" на территории Ливана, подверглись в ночные часы ударам израильских ВВС.
Другие страны
21 октября 2024 г. 01:44
Израиль атаковал офисы финансирующей Хезболлах организации

По меньшей мере пять филиалов финансово-кредитной ассоциации Al-Qard Al-Hassan, которая спонсирует деятельность движения "Хезболлах" на территории Ливана, подверглись в ночные часы ударам израильских ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, ракеты были выпущены по двум зданиям на юге Бейрута, где размещаются центральные офисы этой ассоциации, а также по региональным филиалам в Баальбеке, Райяке и Хермеле.

В воскресенье израильская армия объявила, что целями ее авиаударов станут филиалы Al-Qard Al-Hassan по всему Ливану, их насчитывается свыше 30.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi