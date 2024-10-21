Израиль атаковал офисы финансирующей "Хезболлах" организации

По меньшей мере пять филиалов финансово-кредитной ассоциации Al-Qard Al-Hassan, которая спонсирует деятельность движения "Хезболлах" на территории Ливана, подверглись в ночные часы ударам израильских ВВС.

По меньшей мере пять филиалов финансово-кредитной ассоциации Al-Qard Al-Hassan, которая спонсирует деятельность движения "Хезболлах" на территории Ливана, подверглись в ночные часы ударам израильских ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, ракеты были выпущены по двум зданиям на юге Бейрута, где размещаются центральные офисы этой ассоциации, а также по региональным филиалам в Баальбеке, Райяке и Хермеле.

В воскресенье израильская армия объявила, что целями ее авиаударов станут филиалы Al-Qard Al-Hassan по всему Ливану, их насчитывается свыше 30.