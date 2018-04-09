Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Израильская авиация атаковала в секторе Газа объект правящего в анклаве движения ХАМАС в ответ на попытку нарушения границы группой боевиков, сообщила армейская пресс-служба, передает Report.

Военные не уточняют результаты налета и характер цели, которая, по их словам, располагалась на территории базы боевиков.

"Ранее сегодня, 9 апреля 2018 года, самолеты ВВС Израиля атаковали военный объект, принадлежащий террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — сказано в пресс-релизе.

Бомбардировка стала реакцией на инцидент, который произошел накануне на севере анклава. Израильские военные засекли группу палестинцев, попытавшихся пересечь границу, и открыли по ним огонь. Позднее на месте инфильтрации были найдены два самодельных взрывных устройства.

