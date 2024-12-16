Израиль атаковал 12 позиций сирийских ПВО

Истребители израильских ВВС и корабли ВМС за последние часы нанесли ракетные удары по 12 батареям сирийских сил ПВО и радарам раннего оповещения.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его данным, израильские самолеты атаковали военные объекты в прибрежных районах страны между Тартусом и Латакией.
Кроме того, воздушные рейды были совершены на склады с боеприпасами сирийской армии, расположенные к востоку от города Тартус (220 км от Дамаска).
Как утверждает телеканал, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие, но их число не уточняется.