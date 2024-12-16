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Израиль атаковал 12 позиций сирийских ПВО

Израиль атаковал 12 позиций сирийских ПВО Истребители израильских ВВС и корабли ВМС за последние часы нанесли ракетные удары по 12 батареям сирийских сил ПВО и радарам раннего оповещения.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 13:00
Израиль атаковал 12 позиций сирийских ПВО

Истребители израильских ВВС и корабли ВМС за последние часы нанесли ракетные удары по 12 батареям сирийских сил ПВО и радарам раннего оповещения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские самолеты атаковали военные объекты в прибрежных районах страны между Тартусом и Латакией.

Кроме того, воздушные рейды были совершены на склады с боеприпасами сирийской армии, расположенные к востоку от города Тартус (220 км от Дамаска).

Как утверждает телеканал, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие, но их число не уточняется.

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Версия на английском языке Israeli air force, navy attack Syrian air defenses
Версия на азербайджанском языке İsrail Suriyanın 12 mövqeyinə hücum edib

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