Израиль арестовал более 2 500 человек на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала более 2 550 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан после начала войны с ХАМАСом.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала более 2 550 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан после начала войны с ХАМАСом.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, в заявлении ведомства говорится, что около 1 300 задержанных были членами ХАМАС.

В ночь с воскресенья на понедельник Армия обороны Израиля, Агентство безопасности Израиля (ISA) и пограничная полиция арестовали 10 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан, и конфисковали много оружия.

Аресты были произведены в городе Катанна близ Иерусалима, в селе Бейт-Иба, расположенном вблизи города Наблус, и в городе Бани-Наим вблизи города Хеврон. Отмечается, что конфискованы также средства террористов.