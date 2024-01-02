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Израиль арестовал более 2 500 человек на Западном берегу реки Иордан

Израиль арестовал более 2 500 человек на Западном берегу реки Иордан Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала более 2 550 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан после начала войны с ХАМАСом.
Другие страны
2 января 2024 г. 08:41
Израиль арестовал более 2 500 человек на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала более 2 550 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан после начала войны с ХАМАСом.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, в заявлении ведомства говорится, что около 1 300 задержанных были членами ХАМАС.

В ночь с воскресенья на понедельник Армия обороны Израиля, Агентство безопасности Израиля (ISA) и пограничная полиция арестовали 10 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан, и конфисковали много оружия.

Аресты были произведены в городе Катанна близ Иерусалима, в селе Бейт-Иба, расположенном вблизи города Наблус, и в городе Бани-Наим вблизи города Хеврон. Отмечается, что конфискованы также средства террористов.

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