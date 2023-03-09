Израиль анонсировал "важные решения" из-за якобы стремления Ирана к ядерному оружию

Стремление Тегерана к ядерному оружию требует от Тель-Авива готовности к любым действиям, впереди важные решения.

Стремление Ирана к обладанию ядерным оружием требует от Израиля готовности к любым действиям, сейчас наступает момент, когда нужно будет принимать важные решения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг израильский министр обороны Йоав Галант по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, прибывшим с визитом в Израиль в рамках ближневосточного турне.

"Сегодня мы находимся в критической точке времени, в ближайшее время нам нужно будет принять неотложные и важные решения. Иран нацелен на получение ядерного оружия и на то, чтобы угрожать не только Израилю, но и всему миру", - сказал Галант. "Иранская ядерная угроза требует от нас быть готовыми к любым вариантам действий, я повторяю и подчеркиваю: мы должны быть готовы к любым вариантам действий", - добавил он.