Избыточная смертность в пандемию сильнее всего увеличилась в США, Италии и Великобритании

Ученые проследили, как изменился уровень избыточной смертности в 29 экономически развитых странах мира. Оказалось, что сильнее всего этот показатель изменился в США, Италии, Великобритании и Испании

Ученые проследили, как изменился уровень избыточной смертности в 29 экономически развитых странах мира. Оказалось, что сильнее всего этот показатель изменился в США, Италии, Великобритании и Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, их выводы опубликовал British Medical Journal.

"За 2020 год смертей во всех этих странах было примерно на миллион больше, чем в среднем за прошлые годы. Во многих государствах этот показатель заметно превышал <...> [число умерших] от COVID-19, что говорит о том, что для полной оценки последствий эпидемии нам необходимо учитывать избыточную смертность", – пишут исследователи.

Избыточная смертность – это статистический показатель, который указывает, насколько сильно количество умерших людей в той или иной временной период отклоняется по сравнению с другими аналогичными отрезками времени. Широкое внимание этот показатель привлек весной прошлого года, когда медики заметили, что он увеличился – вероятно, в связи с с первыми вспышками коронавирусной инфекции. Впоследствии ученые начали постоянно отслеживать изменения в уровне избыточной смертности, пытаясь определить факторы, которые могут на него влиять.

В новом исследовании демографы и медики под руководством Бена Лейси из Оксфордского университета вновь обратились к этому показателю. Они собрали и проанализировали данные об избыточной смертности в 29 странах, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Авторы работы выяснили, как в этих странах менялся еженедельный уровень избыточной смертности, а также определили этот показатель для мужчин и женщин и представителей разных возрастных категорий. В результате ученые определили страны, население которых сильнее всего пострадало от пандемии и ее социально-эконмических последствий.