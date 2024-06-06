Избраны новые временные члены Совета безопасности ООН

По итогам голосования в Генеральной Ассамблее ООН стали известны новые временные члены Совета безопасности.

По итогам голосования в Генеральной Ассамблее ООН стали известны новые временные члены Совета безопасности.

Как сообщает американское бюро Report, Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали были избраны временными членами сроком на два года.

Новоизбранные члены приступят к своим обязанностям с 1 января 2025 года.

Отметим, что Совет безопасности ООН состоит из 15 стран-пяти постоянных и десяти временных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на два года. Постоянные члены - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - имеют "право вето".

Чтобы стать временным членом Совета безопасности, необходимо заручиться поддержкой не менее двух третей Генеральной Ассамблеи.