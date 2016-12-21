Избраны новые председатели в Сенат и Палату депутатов румынского парламента

Бухарест. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня избраны председатели румынского Сената и Палаты депутатов.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, председателем Сената избран глава Альянса либералов и демократов Калин Попеску.

На должность председателя Палаты депутатов избран руководитель Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

Председатели обеих палат избраны сроком на 4 года.

Напомним, что во время прошедших 11 декабря выборов в румынский парламент Социал-демократическая партия получила 221 мандат, 67 из которых были в Сенат, а 154 – в Палату депутатов. В целом в парламент смогли попасть 6 партий.