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Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН

Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.
Другие страны
6 июня 2023 г. 22:46
Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН

Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

Как сообщает американское бюро Report, это Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Словения.

Новые непостоянные члены были определены на выборах Генеральной Ассамблеи ООН, состоящей из 193 членов.

Алжир выиграл с 184 голосами, Гайана с 191, Южная Корея с 180, Сьерра-Леоне с 188 и Словения с 153 голосами.

Новые члены будут выполнять функции временных членов Совета Безопасности ООН с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Следует отметить, что Совет Безопасности ООН состоит из 10 непостоянных и пяти постоянных членов (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция), избираемых голосованием.

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