Избранный президент Словакии призвал приостановить кампанию по выборам в Европарламент

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал политические партии и движения страны приостановить кампанию по выборам в Европарламент до тех пор, пока ситуация после покушения на премьера Роберта Фицо не успокоится.

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал политические партии и движения страны приостановить кампанию по выборам в Европарламент до тех пор, пока ситуация после покушения на премьера Роберта Фицо не успокоится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступление транслировало Словацкое телевидение.

"Призываю все политические силы Словакии остановить или приостановить кампанию по выборам в Европарламент. [Это необходимо сделать] до тех пор, пока ситуация не успокоится и не будут расследованы [обстоятельства] покушения на Роберта Фицо", - сказал Пеллегрини во время совместного заявления с действующим президентом Словакии Зузаной Чапутовой.