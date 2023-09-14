Избранный президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам принес присягу

Избранный президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам принес присягу в качестве нового главы государства.

Избранный президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам принес присягу в качестве нового главы государства.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Straits Times.

"Это был вотум доверия к будущему Сингапура, будущему, в котором мы все будем прогрессировать вместе и углублять нашу солидарность сингапурцев", - приводит газета слова из речи президента. "Я сделаю все возможное, чтобы поддержать инициативы, которые углубят уважение, которое мы оказываем нашим согражданам любого происхождения и из всех слоев общества, уважение ко всему, что лежит в основе нашей солидарности сингапурцев", - заявил он.