Новый президент Румынии заявил о готовности увеличить расходы на нужды НАТО

Румыния готова увеличить свои расходы на оборону и достичь установленной НАТО цели в 3,5% ВВП.

Румыния готова увеличить свои расходы на оборону и достичь установленной НАТО цели в 3,5% ВВП.

Как передает Report, об этом в интервью изданию The Financial Times заявил новоизбранный президент страны Никушор Дан.

По его словам, румынские власти остаются союзниками Украины.

"Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине в достижении наиболее разумного мира. Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", - сказал он.

В 2024 году дефицит бюджета Румынии вырос до 9,3%, что стало самым высоким показателем в Евросоюзе. Новый президент страны считает, что реалистично стремиться к дефициту бюджета в 7,5% ВВП в этом году.

"В этом году нам придется сократить расходы на €6 млрд. Я думаю, мы можем это сделать", - добавил он.