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Избранный президент Парагвая намерен восстановить отношения с Венесуэлой

Избранный президент Парагвая намерен восстановить отношения с Венесуэлой Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил в воскресенье, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.
Другие страны
1 мая 2023 г. 09:10
Избранный президент Парагвая намерен восстановить отношения с Венесуэлой

Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил в воскресенье, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала LaTele

"Парагвай должен восстановить отношения с правительством Венесуэлы. Мы уже делали это при прошлом правительстве, я считаю, что здесь нет оснований для сомнений", - сказал он .

При этом Пенья отметил, что признание правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро не означает, что Парагвай не будет выступать с критикой в отношении Каракаса. "Наш голос всегда будет голосом в защиту народа Венесуэлы", - добавил он.

Действующий президент Парагвая Марио Абдо Бенитес разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой в январе 2019 года, когда не признал законным новый срок Мадуро в качестве главы государства.

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