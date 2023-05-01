Избранный президент Парагвая намерен восстановить отношения с Венесуэлой

Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил в воскресенье, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.

Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил в воскресенье, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала LaTele

"Парагвай должен восстановить отношения с правительством Венесуэлы. Мы уже делали это при прошлом правительстве, я считаю, что здесь нет оснований для сомнений", - сказал он .

При этом Пенья отметил, что признание правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро не означает, что Парагвай не будет выступать с критикой в отношении Каракаса. "Наш голос всегда будет голосом в защиту народа Венесуэлы", - добавил он.

Действующий президент Парагвая Марио Абдо Бенитес разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой в январе 2019 года, когда не признал законным новый срок Мадуро в качестве главы государства.