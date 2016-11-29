 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Избранный президент Молдовы посетит Россию в конце года

    Рогозин: Визит станет очень важным поводом для продолжения наметившегося диалога

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент Молдовы Игорь Додон посетит Россию в конце года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил на ХIV заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.

    Зампред правительства выразил надежду, что этот визит станет "очень важным поводом, случаем для продолжения наметившегося диалога". 

    В заключении Рогозин выразил надежду, что впредь заседания двусторонней межправкомиссии будут проводиться регулярно.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi