Избранный президент Молдовы посетит Россию в конце года

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент Молдовы Игорь Додон посетит Россию в конце года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил на ХIV заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.

Зампред правительства выразил надежду, что этот визит станет "очень важным поводом, случаем для продолжения наметившегося диалога".

В заключении Рогозин выразил надежду, что впредь заседания двусторонней межправкомиссии будут проводиться регулярно.