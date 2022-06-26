Избранный президент Колумбии назначит главой МИД посредника в переговорах с повстанцами

Избранный президент Колумбии Густаво Петро намерен назначить главой внешнеполитического ведомства экс-министра горнорудной промышленности и энергетики Альваро Лейва Дурана, который выступал в качестве посредника на переговорах о мире между правительством

Избранный президент Колумбии Густаво Петро намерен назначить главой внешнеполитического ведомства экс-министра горнорудной промышленности и энергетики Альваро Лейва Дурана, который выступал в качестве посредника на переговорах о мире между правительством и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик сообщил в социальной сети Twitter.

"Альваро Лейва Дуран будет нашим министром иностранных дел. Это будет МИД мира", - написал он.

По словам Петро, Колумбия намерена внести вклад в борьбу мира с "климатическим кризисом и надеется, что мир приложит все усилия для преодоления проблемы укоренившегося насилия" в стране.