Избранный президент Колумбии назначит главой МИД посредника в переговорах с повстанцами

Избранный президент Колумбии Густаво Петро намерен назначить главой внешнеполитического ведомства экс-министра горнорудной промышленности и энергетики Альваро Лейва Дурана, который выступал в качестве посредника на переговорах о мире между правительством и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).
"Альваро Лейва Дуран будет нашим министром иностранных дел. Это будет МИД мира", - написал он.
По словам Петро, Колумбия намерена внести вклад в борьбу мира с "климатическим кризисом и надеется, что мир приложит все усилия для преодоления проблемы укоренившегося насилия" в стране.