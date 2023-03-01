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Президент Чехии поддержал передачу Киеву истребителей в долгосрочной перспективе

Президент Чехии поддержал передачу Киеву истребителей в долгосрочной перспективе Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений в Украину.
Другие страны
1 марта 2023 г. 18:21
Президент Чехии поддержал передачу Киеву истребителей в долгосрочной перспективе

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Die Zeit.

По его словам, Киеву необходимы, в частности, боевые танки.

«В долгосрочной перспективе в Украину также должны быть поставлены истребители <…> это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности», — отметил Павел.

Как указал избранный президент Чехии, инаугурация которого назначена на 9 марта, отправка Киеву истребителей может состояться минимум через полгода. Он также подчеркнул, что приветствует позицию Германии по Украине и в целом политику канцлера ФРГ Олафа Шольца на этом направлении.

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