Президент Чехии поддержал передачу Киеву истребителей в долгосрочной перспективе

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений в Украину.

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Die Zeit.

По его словам, Киеву необходимы, в частности, боевые танки.

«В долгосрочной перспективе в Украину также должны быть поставлены истребители <…> это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности», — отметил Павел.

Как указал избранный президент Чехии, инаугурация которого назначена на 9 марта, отправка Киеву истребителей может состояться минимум через полгода. Он также подчеркнул, что приветствует позицию Германии по Украине и в целом политику канцлера ФРГ Олафа Шольца на этом направлении.