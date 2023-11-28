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СМИ: Избранный президент Аргентины решил принять иудаизм

СМИ: Избранный президент Аргентины решил принять иудаизм Избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил перейти из католицизма в иудаизм.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 15:10
СМИ: Избранный президент Аргентины решил принять иудаизм

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил перейти из католицизма в иудаизм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, аргентинский лидер 25 ноября принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина. По прибытии в Нью-Йорк 27 ноября Милей направился на могилу известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс. Этот жест демонстрирует, "насколько будущий лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем", считает агентство. Таким образом, Милей может стать "самым произраильским лидером в истории" страны.

Отметим, что в Аргентине проживает самая многочисленная (более 200 тыс. человек) еврейская община в Латинской Америке. Как напоминает агентство, ранее Милей неоднократно заявлял, что намерен отправиться в Израиль, а также планирует перенести аргентинское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу на президентских выборах в Аргентине. В ночь на 20 ноября Милея поздравили с победой его соперник на выборах - министр экономики Аргентины Серхио Масса, который был кандидатом от правящей коалиции "Союз ради родины", - а также ряд лидеров латиноамериканских государств.

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Версия на английском языке Bloomberg: Milei’s conversion to Judaism seals pro-Israel push by Argentina

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