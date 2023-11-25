Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей обсудил c директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой проблемы, стоящие перед страной, и рассказал о своей программе реформ.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей не откажется от идеи закрытия Центробанка страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

"В связи с распространением ложных слухов мы хотим пояснить, что вопрос закрытия Центрального банка Аргентинской Республики не подлежит обсуждению", - говорится в тексте.

Команда Милея также сообщила, что с 10 декабря президентом государственной нефтегазовой компании YPF будет Орасио Марин.

Ранее в ряде аргентинских СМИ появилась информация, что Милей отказался от назначения главой ЦБ Эмилио Окампо. Экономист из окружения избранного главы государства известен как сторонник долларизации.