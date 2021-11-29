Избранный болгарский парламент начнет работу 3 декабря

Президент Болгарии Румен Радев объявил в воскресенье, что созовет избранных депутатов на первое рабочее заседание 47-го Народного собрания (парламента) 3 декабря.

Президент Болгарии Румен Радев объявил в воскресенье, что созовет избранных депутатов на первое рабочее заседание 47-го Народного собрания (парламента) 3 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Румен Радев созывает 3 декабря, в пятницу, в 09:00 (11:00, бакинское время), первое заседание избранного 47-го Народного собрания", - сообщает пресс-служба.

18 ноября на официальном сайте Центральной избирательной комиссии были опубликованы итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли 14 ноября. Победителем стала коалиция "Продолжаем перемены", за которую проголосовали 25,67% избирателей (673 141 человек), партия получила в Народном собрании 47-го созыва 67 мандатов. На второй позиции осталась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, которая набрала 22,74% голосов (596 456) и получила 59 мандатов. За ними следует Движение за права и свободы - 13% (340 997) и 34 мандата. В новый состав парламента 47-го созыва прошла Болгарская социалистическая партия (БСП), за которую проголосовали 10,21% (267 816), она получила 26 мандатов, партия "Есть такой народ" с 9,52% (249 726) - 25 мандатов, объединение "Демократическая Болгария" с 6,37% (166 966) - 16 мандатов и партия "Возрождение" с 4,86% (127 549) - 13 мандатов.

Отметим, что избирательная активность на выборах была рекордно низкой, в голосовании приняли участие 40,23% избирателей (2 669 260 человек).