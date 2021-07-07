Избрана новая глава ПА ОБСЕ

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) избрала президентом организации шведского парламентария Маргарету Седерфельт, которая ранее занимала должность вице-президента.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) избрала президентом организации шведского парламентария Маргарету Седерфельт, которая ранее занимала должность вице-президента.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте ПА ОБСЕ.

Результаты были объявлены после нескольких дней дебатов и докладов на заключительном пленарном заседании ПА ОБСЕ, которое проходило в дистанционном режиме.

Новыми вице-президентами стали Пиа Каума (Финляндия), Даниэла де Риддер (Германия), Аскар Шакиров (Казахстан), Райнхольд Лопатка (Австрия) и Ирен Хараламбидес (Кипр).

Также на заседании заслушали выступление главы МИД Швеции Анн Линде. Она поздравила Седерфельт с избранием на пост и выразила надежду на тесное сотрудничество с ней на протяжении всего срока председательства Швеции.

Седерфельт же назвала одним из главных приоритетов в своей работе проблему изменения климата. Новая глава ПА ОБСЕ также выразила надежду, что "мир станет сильнее после пандемии COVID-19".