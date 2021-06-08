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Избран президент Генеральной Ассамблеи ООН

Избран президент Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид избран президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Другие страны
8 июня 2021 г. 05:53
Избран президент Генеральной Ассамблеи ООН
Абдулла Шахид

Министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид избран президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, нынешний председатель ГА ООН Волкан Бозкир объявил о результатах тайного голосования в пользу Шахида, при этом две из 193 стран-участниц не голосовали. Бозкир заявил, что он обладает "обширным опытом в многосторонней дипломатии".

Шахид отметил, что будет стремится к "президентству надежды", когда вступит в должность сроком на один год в сентябре, как раз перед ежегодной встречей мировых лидеров.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının yeni prezidenti seçildi

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