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Избран новый спикер Верховной рады Украины

Избран новый спикер Верховной рады Украины Первый заместитель главы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук избран новым спикером парламента, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.
Другие страны
8 октября 2021 г. 14:04
Избран новый спикер Верховной рады Украины

Первый заместитель главы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук избран новым спикером парламента, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовал 261 депутат. Стефанчук отметил, что на новой должности постарается работать над повышением качества законодательства.

45-летний политик является членом пропрезидентской партии "Слуга народа". Ранее занимал пост первого заместителя спикера парламента, представителя президента Владимира Зеленского в законодательном органе власти.

Накануне депутаты проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера. Решение было инициировано членами партии "Слуга народа".

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