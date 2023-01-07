Избран новый спикер палаты представителей США

Республиканец Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей Конгресса США.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что Маккарти удалось получить необходимое число голосов после 15 туров голосования.
В предыдущих раундах Маккарти из-за упорства его однопартийцев не набирал число голосов, которое необходимо для его официального утверждения.
Согласно результатам голосования, по итогам 15-го раунда Маккарти получил 216 голосов, его основной соперник, демократ Хаким Джефрис, - 211 голосов.