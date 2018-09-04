Избран новый президент Пакистана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Представитель правящей партии "Движение за справедливость" Ариф Алви избран 13-м по счету президентом Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Geo.tv.

Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палат федерального парламента, а также законодательных собраний четырех провинций страны.

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Голосование на выборах 13-го по счету президента страны завершилось в Пакистане, центральная избирательная комиссия республики начала подсчет голосов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, голосование проходило в федеральном парламенте и в четырех провинциальных ассамблеях с 10.00 до 16.00 по местному времени. Ожидается, что результаты выборов будут объявлены уже сегодня вечером.

Отметим, что за пост главы государства в нынешнем году ведут борьбу три кандидата: представитель победившей на всеобщих выборах партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Ариф Алви, представитель "Пакистанской народной партии" (PPP) Аитзаз Ахсан, а также представитель от нескольких оппозиционных объединений Маулана Фазл-ур-Рехман.

Голосование проводит специальная коллегия выборщиков, которая состоит из 1174 депутатов и сенаторов нижней и верхней палат федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также законодательных собраний четырех провинций страны.