Избран новый президент ОАЭ

Высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал сегодня новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал сегодня новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

Напомним, президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян умер накануне в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Возглавивший страну в ноябре 2004 года после смерти своего отца - первого президента Эмиратов - он переизбирался на пост президента в 2009, 2014, 2019 годах. В январе 2014 года перенес тяжелый инсульт, ему была сделана операция. После этого на публике впервые он появился только спустя три с половиной года - в июне 2017 года.

В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Высшим советом (основной орган государственной власти, состоящий из правителей семи эмиратов).