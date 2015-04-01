Избран новый президент Нигерии

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Избирательная комиссия Нигерии признала победителем президентских выборов генерала Мохаммаду Бухари,

Как сообщает Report co ссылкой на зарубежные СМИ, он набрал 15 млн. 424 тыс. 921 голосов, его соперник Гудлак Джонатан — 12 млн. 853 тыс.162 голосов.

Это первый случай в истории Нигерии, когда власть переходит к оппозиции в результате демократических выборов. Выборы главы государства прошли 28 марта.

Ранее сообщалось, что Гудлак Джонатан поздравил своего противника с победой и признал, что выборы прошли честно.