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    Избран новый президент Нигерии

    Избирательная комиссия Нигерии признала победителем президентских выборов генерала Мохаммаду Бухари

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Избирательная комиссия Нигерии признала победителем президентских выборов генерала Мохаммаду Бухари, 

    Как сообщает Report co ссылкой на зарубежные СМИ, он набрал 15 млн. 424 тыс. 921 голосов, его соперник Гудлак Джонатан — 12 млн. 853 тыс.162 голосов.

    Это первый случай в истории Нигерии, когда власть переходит к оппозиции в результате демократических выборов. Выборы главы государства прошли 28 марта.

    Ранее сообщалось, что Гудлак Джонатан поздравил своего противника с победой и признал, что выборы прошли честно.

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