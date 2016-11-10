Избран новый президент Интерпола

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй стал новым президентом Международной организаций уголовной полиции (Интерпол).

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, организация в ходе 85-й сессии своей Генеральной ассамблеи, проходящей в Индонезии, выбрала новый исполнительный комитет и высших должностных лиц.

По информации, члены ассамблеи решили отложить решение о членстве в организации Палестинской автономии, Косова и Соломоновых островов.

В настоящее время к Интерполу, созданному для объединения усилий правоохранительных органов разных государств, присоединились 190 стран. Генеральная ассамблея, которая собирается ежегодно, - высший административный орган Интерпола. Избираемый президент выступает в качестве председателя ассамблеи.