Избран новый премьер-министр Пакистана

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Бывший министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси избран премьер-министром страны.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, 1 августа в нижней палате парламента Пакистана было проведено голосование в связи с данным вопросом.

Отметим, что он будет исполнять эти обязанности временно. Правящая партия Пакистанская лига мусульман выдвинула на эту позицию брата отправленного с должности в отставку из-за коррупции Наваза Шарифи, первого министра провинции Пенджаб Шахбаза Шерифа. Для того чтобы стать премьер-министром, Ш.Шериф должен добровольно отказаться от депутатства в нижней палате парламента провинции Пенджаб, и от своих полномочий и избираться членом парламента нижней палаты парламента Пакистана. Промежуточные выборы в парламент состоятся 17 сентября. Если Ш.Шериф победит в выборах, Аббаси подаст в отставку. Кандидатура Ш.Шериф будет выдвинута на голосование в Национальной ассамблее. В данной структуре члены Пакистанской лигой мусульман составляют большинство и поэтому вероятность избрания Шерифа премьер-министром велика. Исполнение данных правил займет 45 дней. В этот период один из приближенных к Навазу Шериф, имеющий депутатский мандат, будет исполнять обязанности премьера. 28 июля решением пакистанского суда Н.Шериф был отстранен от занимаемой должности по обвинению в коррупции. Решением суда Н.Шериф пожизненно лишен возможности занимать государственные должности.

Напомним, что Ш.Шериф родился в 1951 году, получил образование в университете Government College в Лахоре. В 1999 году после военного переворота генерала Парвиза Мушаррафа сбежал с братом в саудовскую Аравию. До 2007 года проживал там и вернулся в Пакистан в том же году. Шахид Аббаси родился в 1958 году, получил образование в университете Джорджа Вашингтона. В 1999 году после военного переворота был арестован и лишен свободы сроком на 2 года.