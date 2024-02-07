Избран новый председатель Международного суда ООН

Ливанский судья Наваф Салам был избран новым председателем Международного суда ООН на трехлетний срок.

Ливанский судья Наваф Салам был избран новым председателем Международного суда ООН на трехлетний срок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он сменил в этой должности американку Джоан Донохью. Вице-президентом Международного суда была избрана судья из Уганды Джулия Себутинде.

До работы в Международном суде Салам был постоянным представителем Ливана при ООН с июля 2007 года по декабрь 2017 года. Он был заместителем председателя Генеральной Ассамблеи ООН с 2012 по 2013 год и исполняющим обязанности председателя Генассамблеи в июле 2013 года.

Себутинде работает в Международном суде с 2012 года. С 2005 по 2011 год она была судьей в Специальном суде по Сьерра-Леоне. Этот судебный орган был создан правительством Сьерра-Леоне и ООН для судебного преследования военных преступников, совершивших преступления во время гражданской войны 1996 года.