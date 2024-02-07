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Избран новый председатель Международного суда ООН

Избран новый председатель Международного суда ООН Ливанский судья Наваф Салам был избран новым председателем Международного суда ООН на трехлетний срок.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 07:46
Избран новый председатель Международного суда ООН

Ливанский судья Наваф Салам был избран новым председателем Международного суда ООН на трехлетний срок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он сменил в этой должности американку Джоан Донохью. Вице-президентом Международного суда была избрана судья из Уганды Джулия Себутинде.

До работы в Международном суде Салам был постоянным представителем Ливана при ООН с июля 2007 года по декабрь 2017 года. Он был заместителем председателя Генеральной Ассамблеи ООН с 2012 по 2013 год и исполняющим обязанности председателя Генассамблеи в июле 2013 года.

Себутинде работает в Международном суде с 2012 года. С 2005 по 2011 год она была судьей в Специальном суде по Сьерра-Леоне. Этот судебный орган был создан правительством Сьерра-Леоне и ООН для судебного преследования военных преступников, совершивших преступления во время гражданской войны 1996 года.

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