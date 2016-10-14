Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Избран новый король Малайзии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на ближайшие пять лет им стал султан штата Келантан Мухаммад V.

Об этом было объявлено по итогам тайного голосования среди девяти членов Совета правителей (наследственных султанов), прошедшего во дворце Истана Негара - официальной резиденции короля.

По традиции, 13 декабря этого года монарх будет возведен на престол, который до этого два срока подряд, впервые в истории современной Малайзии, занимал Абдул Халим Муадзам Шах.