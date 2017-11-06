Избран новый глава МФКК

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Новым президентом Международной Федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца избран глава итальянского Красного Креста Франческо Рокка.
Как передает Report, об этом сoобщили в пресс-службе МФКК и КП.
Рокка был избран в понедельник на Генассамблее сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца в турецкой Анталье.
Он президент сменит на посту Тадатеру Коноэ, который руководил МФКК с 2009 года. Генеральным секретарем Федерации с 2014 года является Эльхадж Ас Си.
News DepartmentАвтор новости
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