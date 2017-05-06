Избран новый глава ХАМАС

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя, до недавнего времени руководивший правительством ХАМАС в Газе, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

На посту главы политбюро Ханийя сменил Халида Машаля.

Халид Машаль занимал пост председателя политбюро ХАМАСа с 1996 года и, по правилам организации, не может быть выдвинут еще на один срок. Во время проведения выборов сектор Газы и Доху, столицу Катара, где проживает Машаль, связывал "телемост".

Исмаил Ханийя родился в 1963 году в лагере Шати, в секторе Газы. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по арабской литературе.

Пост главы правительства Газы Ханийя занимал с 2006 по 2016 год.